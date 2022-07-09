"أمير تبوك" يؤدّي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

وأشار الشيخ "الحربي" إلى ما يُقدم لِحُجَّاجِ بَيْتِ اللهِ تَعَالَى، فمن الـمَرَاكِز الصِّحِّيَّة الـمَجَّانِيَّة بِأَطْقُمِهَا الكَامِلَةِ وَأَجْهِزَتِهَا العَالِيَةِ فِي خِدْمَةِ الحُجَّاجِ فِي جَمِيعِ أَمَاكِنِهِمْ، إلى وَسَائِلِ النَّقْلِ، وَتَنْظِيمِ السَّيْرِ، وَحِمَايَةِ الحُجَّاجِ وَالـمَشَاعِرِ، وَنَظَافَةِ الأَمَاكِنِ، وَحِمَايَتِهِمْ مِنَ الغِشِّ وَالنَّهْبِ وَالأَذَىَ، وَالقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَحْكِيمِ شَرْعِ اللهِ فِيهِمْ، وَاسْتِقْبَال اسْتِفْتَاءَاتَهِمْ عَلَى مَدَارِ السَّاعَةِ إِمَّا مُشَافَهَةً أَوْ عَبْرَ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الحَدِيثَةِ.