"الإبراهيم" يتباحث مع مسؤولي عدة دول تعزيزًا للتعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة والمقام في مدينة نيويورك من 8 إلى 18 يوليو الجاري.
واجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط مع وزير الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري في المجر أنيكو رايسز، وزير التخطيط والتنمية في جزر سليمان ريكسون راموفافيا، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في دولة قطر عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة.
وشهدت الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كمحرك أساسي للنمو.
يُذكر أن مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى بوفد يتضمن 13 جهة من القطاع الحكومي برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وشاركت المملكة في المنتدى كل عام منذ عام 2017، حيث يُعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى سنويًا منذ عام 2015 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.