"التجارة" تحجب متجرًا إلكترونيًا مخالفًا من خارج المملكة لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة

وأكدت الوزارة أهمية تحقق عموم المستهلكين من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء منها، وذلك عبر خدمة الاستعلام عن متجر إلكتروني موثق بمنصة المركز السعودي للأعمال، وتجنب التعامل مع أي مواقع أو متاجر أو حسابات غير معروفة حتى لا يكونوا عرضة لمخاطر النصب والاحتيال.