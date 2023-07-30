تهدف إلى توثيق العلاقات.. أمانة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا توقّعان اتفاقية تعاون لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الأمانة والجامعة إلى توثيق العلاقة من خلال التعاون في تقديم المبادرات البيئية والثقافية والاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع، وستشمل الاتفاقية عددًا من مجالات التعاون لتنفيذ المبادرات والفعاليات والبرامج ودعم الأعمال والأنشطة التي تخدم المدينة في شتى المجالات، إلى جانب دعم الكوادر البشرية ببرامج التدريب والتطوير.