"سعود بن نهار" يهنئ طلاب ومعلمي الطائف ببدء العام الدراسي الجديد

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، كلمة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ، الذي يبدأ غدًا في مدارس المحافظة.
وقال سموه في كلمته التي حصلت "سبق" على نسخة منها: "يسرني أن أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والذي يحمل بين طياته آمالًا متجددة وفرصًا متعددة للتفوق والإبداع. فأنتم أمل بلادكم ومستقبلها الواعد، وطريقها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن مقاعد الدراسة تبدأ رحلة المعرفة وتحقيق الأهداف والطموحات للإسهام في بناء وطنكم وتنميته".
وأضاف الأمير سعود بن نهار أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على أبناء وبنات الوطن، مستشهدًا بحديث سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله-، داعيًا الطلاب والطالبات إلى الاجتهاد والمثابرة لنيل مراتب التفوق والتميز.
كما ثمّن سموه جهود المعلمين والمعلمات، متطلعًا إلى أن يكونوا قدوة في الجد والاجتهاد، وحريصين على أداء رسالتهم التعليمية، مؤكدًا أن التعليم هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف الرؤية وإطلاق الطاقات الواعدة لأبناء الوطن.
واختتم سموه كلمته متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا موفقًا حافلًا بالنجاح والعطاء في خدمة الوطن.