"سعود بن نهار" يهنئ طلاب ومعلمي الطائف ببدء العام الدراسي الجديد

وقال سموه في كلمته التي حصلت "سبق" على نسخة منها: "يسرني أن أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والذي يحمل بين طياته آمالًا متجددة وفرصًا متعددة للتفوق والإبداع. فأنتم أمل بلادكم ومستقبلها الواعد، وطريقها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن مقاعد الدراسة تبدأ رحلة المعرفة وتحقيق الأهداف والطموحات للإسهام في بناء وطنكم وتنميته".