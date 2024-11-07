اليوم.. افتتاح فعاليات "مهرجان عسل حريملاء ٢" برعاية أمير الرياض

وتلقى حريملاء عناية كبيرة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ حيث سَبَق أن زار منتزه حريملاء الوطني (الشعيب)، خلال زيارته التفقدية للمحافظة والمراكز التابعة لها، ودشّن عددًا من المشروعات التنموية، كما أطلق عددًا من الغزلان (ضباء الريم) في نطاق المنتزه، دعمًا لتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، واستعادة التوازن البيئي بالمحافظة؛ مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتنمية مختلف مناطق المملكة.