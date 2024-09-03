شاهد.. "داء الفيل" يفتك برجلَيْ "عبدالكريم" ومناشدة بعلاجه في ألمانيا

وكشف المريض "عبدالكريم بن إبراهيم" لـ"سبق" عن أن الأطباء في ألمانيا عجزوا عن محاصرة داء الفيل والغرغرينا في المرة الأولى، مشيرين إلى أنه تأخر في التعامل مع المرض، ويتسلل الخوف إلى قلبه الصغير مقارنة بجسده الضخم في لجوء الأطباء إلى بتر رجله اليمنى، مناشدًا بسرعة علاجه.