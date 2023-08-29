لتجويد الخدمات.. ديوان المظالم يحدّث خدمات منصة معين الرقمية

وتَضَمنت تحديثاتُ المرحلة الأولى عددًا من التغيرات؛ أبرزها اختصار خطوات خدمة تقديم الدعوى إلى نموذج معلومات أقل بـ50% من خطوات النموذج السابق؛ تعزيزًا لاستجلاب المعلومات من خلال الربط التقني؛ ليكون تقديمها عبر المنصة من خلال 4 خطوات فقط، وباختصار زمني يتجاوز 70٪، إضافة إلى إيضاح خطوات استخدام المنصة عبر نشر شروحات الخدمات من خلال أيقونة الخدمة، وتوحيد عدد من الخدمات وتبسيط إجراءاتها؛ بهدف تيسير خدمات المنصة وتحسين تجربة المستفيد.