يوم الهدر العالمي..."مصادر الجزيرة" تؤكد التزامها الدقيق بالتشريعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة

جاء ذلك في كلمة لها بمناسبة يوم الهدر العالمي الذي يأتي في الثلاثين من مارس من كل عام، مشيرة إلى أن المملكة قطعت خطوات جبارة في هذا الشأن وقدمت كل التسهيلات التي تمكن من إعادة تدوير النفايات والمخلفات والاستفادة منها كجزء من الحفاظ على الموارد الطبيعية وصولاً إلى غاية تمضي معها إلى أفق واسع من الرخاء والاستقرار والتنمية، وتضمن بذلك حقوق الأجيال القادمة.