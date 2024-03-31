يوم الهدر العالمي..."مصادر الجزيرة" تؤكد التزامها الدقيق بالتشريعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة

أكدت مديرة القسم الثقافي في شركة مصادر الجزيرة، الدكتورة عايدة علي نعمان التزام الشركة الدقيق بكل التشريعات والقوانين التي تتعلق بالحفاظ على البيئة والحد من الهدر وتنفيذ عمليات إعادة تدوير المخلفات والقضاء على كل الملوثات.
جاء ذلك في كلمة لها بمناسبة يوم الهدر العالمي الذي يأتي في الثلاثين من مارس من كل عام، مشيرة إلى أن المملكة قطعت خطوات جبارة في هذا الشأن وقدمت كل التسهيلات التي تمكن من إعادة تدوير النفايات والمخلفات والاستفادة منها كجزء من الحفاظ على الموارد الطبيعية وصولاً إلى غاية تمضي معها إلى أفق واسع من الرخاء والاستقرار والتنمية، وتضمن بذلك حقوق الأجيال القادمة.
وأضافت الدكتورة نعمان أن شركة مصادر الجزيرة التجارية تقف دومًا عند حدود مسؤوليتها الأخلاقية، وهي تنفذ خططها وبرامجها الاقتصادية والتجارية وتعاملاتها المختلفة.
وأشارات إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية، انتهجت عملية تنموية شاملة ونهضة جبارة في البلاد، وكل ما من شأنه الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وأصدرت لذلك العديد من التشريعات والقوانين.
وأفادت أن المملكة قطعت خطوات كبيرة في هذا الشأن، وقدمت كل التسهيلات التي تمكن من إعادة تدوير النفايات والمخلفات والاستفادة منها كجزء من الحفاظ على الموارد الطبيعية، وصولاً إلى غاية تمضي معها البلاد إلى أفق واسع من الرخاء والاستقرار والتنمية وتضمن بذلك حقوق الأجيال القادمة.
يشار إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت في 14 ديسمبر 2022، قراراً في دورتها السابعة والسبعين لإعلان يوم 30 مارس يومًا دوليًا للقضاء على الهدر، وهي مناسبة يتم الاحتفال بها سنوياً في المملكة مع خطوات ملموسة على أرض الواقع من مصانع إعادة التدوير لكثير من الاحتياجات والقضاء على التلوث.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء الدول وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، للمشاركة الفعالة في أنشطة تهدف إلى القضاء على الهدر ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك الحد من هدر الطعام وفقده وإعادة تدوير النفايات، واستخراج الموارد الطبيعية والنفايات الإلكترونية، وكل تلك الإجراءات تأتي في الوقت الذي يكافح فيه البشر للحد من أخطار التغيرات المناخية، وتحقيق الحياة المستدامة على الأرض.