"البيئة": 30 يومًا وتنتهي مهلة استخدامات 3 أنشطة متعلقة بقطاع المياه

وحثت أصحاب تلك الآبار على الإفصاح عنها قبل انتهاء المهلة؛ مبينة أن عملية الإفصاح عن الآبار غير المرخصة تأتي إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، التي نصت على أنه "يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة، كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره، خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام"؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم مصادر المياه واستخداماتها.