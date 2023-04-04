center3 وقعت اتفاقية استراتيجية مع هواوي لانشاء منطقة سحابية في المملكة

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي كلاود" في المملكة، آلان كي: "نفخر بتوثيق التعاون مع center3 من خلال هذه الاتفاقية التي تعتبر مهمة بالنسبة لكلا الشركتين. تشكّل خدمات الاستضافة والبيانات التي تقدمها center3جزءاً أساسياً لخطة توسعنا في المنطقة، ونسعى للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تقدّمها المنطقة، مع توفير أفضل التقنيّات التي ستعمل على تحسين جودة حياة العملاء. نتطلّع إلى مزيدٍ من التعاون مع center3، والمساهمة في رحلة التحوّل الرقمي للمملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

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