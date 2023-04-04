center3 وقعت اتفاقية استراتيجية مع هواوي لانشاء منطقة سحابية في المملكة

أعلنت شركة center3، المزود الأبرز لخدمات الاستضافة ومراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة هواوي، المزود العالمي الرائد للخدمات السحابية والبنى التحتية لتقنية الاتصالات والمعلومات، والأجهزة الذكيّة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأسيس منطقة سحابية "هواوي كلاود" في المملكة.
ستمكن هذه الشراكة هواوي على توفير خدمات سحابيّة متطورة وآمنة على أعلى المستويات بالمنطقة. وبموجب هذه الاتّفاقيّة، ستقدّم شركة center3 بنية تحتية رقمية وخدمات استضافة البيانات بما يمكّن شركة هواوي من توسيع حضورها في مجال الحوسبة السحابية في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابيّة لكافة عملائها.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة center3، فهد الهاجري: "مع تنامي الطلب على الخدمات السحابيّة في المنطقة، يسعدنا توقيع شراكة استراتيجية مع شركة هواوي لتأسيس ’منطقة هواوي (كلاود). كما ستدعم رؤيتنا في تعزيز البنى التحتيّة الرقميّة وحلول مراكز البيانات في المملكة. إضافة إلى ذلك، تأتي الاتفاقية ضمن إطار تعزيز مكانة المملكة العربيّة السعوديّة كمركز رقمي رائد، وتحفيز الاقتصاد الرقمي المحلي".
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي كلاود" في المملكة، آلان كي: "نفخر بتوثيق التعاون مع center3 من خلال هذه الاتفاقية التي تعتبر مهمة بالنسبة لكلا الشركتين. تشكّل خدمات الاستضافة والبيانات التي تقدمها center3جزءاً أساسياً لخطة توسعنا في المنطقة، ونسعى للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تقدّمها المنطقة، مع توفير أفضل التقنيّات التي ستعمل على تحسين جودة حياة العملاء. نتطلّع إلى مزيدٍ من التعاون مع center3، والمساهمة في رحلة التحوّل الرقمي للمملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي".
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