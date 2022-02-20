"العدل" تتيح خدمة طلب إعادة النظر في القضايا المشطوبة عبر "ناجز"

أتاحت وزارة العدل، خدمة جديدة للمدعي أو من يمثله نظامًا، تمكنهم من طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية "ناجز" دون الحاجة لمراجعة المحكمة.



وأوضحت "الوزارة" أنها تهدف من وراء هذه الخدمة، لتسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى، وإتاحة جميع طلبات التقاضي إلكترونياً مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.



ويمكن الاستفادة من الخدمة، من خلال الدخول على بوابة ناجز، ثم اختيار خدمات القضاء، بعدها اختيار خدمة إعادة النظر في قضية مشطوبة، ومن قائمة القضايا تحديد القضية المطلوبة، وتعبئة البيانات وإرسال الطلب إلكترونياً، ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال قائمة الطلبات.