سيرة عطرة ومواقف لا تنسى.. عبدالرحمن العبدالقادر: هذا أبي كما عرفته

وقال الدكتور عبدالرحمن: بعد أن أنهيت دراستي في المرحلة الابتدائية التحقت بالمعهد العلمي بالزلفي وكانت البيئة مختلفة تماماً، ففي مدرستنا مدرسة الروضة الابتدائية كنا في مبنى طيني متهالك لا يعرف من مستحدثات العصر شيئًا، فلا كهرباء ولا ماء سوى صندوق معدني ذي شكل أسطواني تتم تعبئته بالماء ويستنفد الطلاب مخزونه قبل التاسعة صباحًا خاصة في أيام الصيف، وبعد التحاقي بالمعهد شاهدت لأول مرة الكهرباء والمبنى المسلح، وأبهرتني أشياء كثيرة مثل الأعداد الهائلة من الطلاب، فقد كان عدد طلاب الفصل في مدرستي لا يتجاوز سبعة طلاب بينما في المعهد تجاوز طلاب الفصل الأربعين طالباً، هذه الصدمة الحضارية جعلتني أتطلع إلى المزيد من الصدمات، وذات صباح اقترح عليّ أحد الأصدقاء وكان معه سيارة أن نغيب عن المدرسة ونذهب برحلة استكشافية لمدينة بريدة التي تبعد عن الزلفي ساعة وبضع دقائق فأعجبتني الفكرة، وقلت في نفسي غياب يوم واحد لن يضر وفرصة جيدة الذهاب إلى بريدة والاستمتاع برحلة سياحية، وبالفعل بدلاً من أن نتجه إلى قاعة الدرس اتجهنا إلى بريدة، وبعد جولة يسيرة عدنا أدراجنا إلى الزلفي ووصلنا في حدود الساعة العاشرة والنصف وقد تبقى على خروج الطلاب أكثر من ساعة ونصف، وبينما كنا نستهلك الوقت في التسكع بالشوارع، إذا بوالدي رحمه الله يلمح السيارة ولم يعد بالإمكان إخفاء شخصياتنا وعبثًا حاول صديقي مغادرة الموقع والاختباء في أحد الشوارع الخلفية فلحق بنا الوالد بسيارته، ومن سوء حظنا أن الشارع الذي سلكانه كان ضيقًا لا يتسع سوى لمرور سيارة واحدة، وكان أمامنا أحد الأشخاص يوقف سيارته يفرغ منها بعض المشتريات، فاضطررنا للوقوف خلفه!