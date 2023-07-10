طرح لائحة جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر "استطلاع"

وتهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لجمع التبرعات لإنشاء وتمويل الأوقاف، وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف عبر بدائل تمويلية مشروعة، وفتح المجال لدخول شرائح جديدة من المانحين في قطاع الأوقاف، وزيادة حجم القطاع الوقفي من خلال التشجيع على إنشاء وتمويل الأوقاف، وضبط أحكام الحملات الإعلامية التي تستهدف جمع التبرعات لإنشاء وتمويل الأوقاف؛ للإسهام في تنظيم القطاع الوقفي وضمان استدامته، إضافة إلى تطوير بيئة العمل الوقفي وأعمال النظّار.