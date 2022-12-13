"المراجعين الداخليين" تطلق مؤتمرها السنوي الـ9 بشعار "لنُحْدِث الأثر".. غدًا

ويرتكز المؤتمر إلى التفكير والتمكين والتبادل المعرفي، عبر الاستفادة من أفضل الخبرات حول العالم لرفع الكفاءة، وإضافة القيمة المهنية العالية لعالم الأعمال، وتوفير الأدوات اللازمة للمهنيين في المملكة، لتمكينهم من القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفق أعلى معايير الجودة، وبناء منصة احترافية شاملة لتبادل الخبرات المهنية العالمية من أجل نشر المعرفة وعقد شراكات متميزة وفاعلة.