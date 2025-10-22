"الحياة الفطرية" تُطلِق برنامجًا وطنيًا لحماية البحار السعودية من الأنواع غير الأصيلة والغازية

وكشفت النتائج الأولية عن رصد مئات الأنواع البحرية غير الأصيلة المحتملة، بواقع 181 نوعًا في البحر الأحمر و168 نوعًا في الخليج العربي، مع تركّزٍ أكبر لها في المناطق القريبة من الموانئ والبنى التحتية الساحلية، وهو ما يُسهم في توجيه جهود المراقبة والتخطيط البيئي بشكل أدق.