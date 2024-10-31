لمواكبة تطورات العصر الرقمي.. مستشار قانوني يدعو لإعادة هيكلة تدريس القانون داخل المملكة

وأشار الدكتور "اليامي" إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تدريس القانون، مثل تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز؛ لما لها من دور كبير في تعزيز تجربة التعلم والتفاعل مع البيئة القانونية العملية.