"الرويلي" يدشّن النظام الإلكتروني لمعادلة الشهادات الجامعية العسكرية الخارجية لمبتعثي "الدفاع"

وأضاف اللواء الركن البلوي، أن إجراءات تقديم طلب المعادلة تتضمن تسجيل دخول المستفيد عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد، وإدخال بياناته الشخصية وإنشاء طلب معادلة، ثم الإقرار والتعهد بصحة المعلومات المدخلة، فيما سيتولى مكتب معادلة الشهادات بهيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة عملية تدقيق المعلومات، وإرسال الطلب للملحقية العسكرية المعنية في سفارات المملكة بالخارج لإجراء المصادقة، قبل أن يُعاد بعد مصادقته لمكتب معادلة الشهادات، وإرساله بعد ذلك لوزارة التعليم لإتمام إجراءات المعادلة.