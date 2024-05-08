غدًا.. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يغادر للمنافسة على جوائز آيسف 2024

يذكر أنه تم ترشيح أعضاء الفريق السعودي العلوم والهندسة من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة، سجلوا في أولمبياد إبداع 2024، بمشاريع علمية شملت 21 مجالًا علميًا، للتنافس واختيار الأبرز بينها، وتحكيمها عبر مراحل الأولمبياد المختلفة، للانتقال إلى المعرض الختامي الذي احتضنته جامعة الملك سعود في الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير 2024، وشارك فيه 180 طالبًا وطالبةً، تأهلوا للتصفيات النهائية.