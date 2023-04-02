عبدالعزيز البوق.. خبرات الـ25 عامًا تُعزِّز قيادته للتأمينات الاجتماعية

وكان أمرٌ ملكي قد صدر أمس الأحد بتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، ضمن عدد من الأوامر الملكية.