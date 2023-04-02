عبدالعزيز البوق.. خبرات الـ25 عامًا تُعزِّز قيادته للتأمينات الاجتماعية

يحمل المحافظ الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق، سيرة ذاتية، تزخر بخبرات واسعة؛ تُعزز قيادته للمؤسسة في المرحلة المقبلة.
ويحمل البوق شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية، والعديد من الشهادات المهنية والتخصصية في التأمين.
وتتجاوز خبرات البوق 25 عامًا في المجال، تخللها العديد من المناصب الإدارية في شركة التعاونية للتأمين قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ 2017م.
وقد سبق ذلك توليه منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق، والمدير العام للحسابات الرئيسية، ومكتتب تأمين طبي وتأمين الحياة، إضافة إلى مهامه في "التعاونية".
وشغل البوق مناصب عدة في عدد من الشركات، منها: رئيس وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات في مجال التأمين والمعلومات، لجنة التنفيذيين التابعة للبنك المركزي السعودي (ساما).
وكان أمرٌ ملكي قد صدر أمس الأحد بتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، ضمن عدد من الأوامر الملكية.