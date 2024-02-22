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أمين المدينة المنورة: نستلهم في ذكرى يوم التأسيس معاني التضحية وحب الوطن

أكد أن الأبناء ساروا على خطى الأجداد في إنماء وإعمار هذه البلاد المباركة
أمين منطقة المدينة المنورة فهد البليهشي
أمين منطقة المدينة المنورة فهد البليهشي

رفع أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال: تطل علينا ذكرى يوم التأسيس كل عام لتذكرنا بالملحمة التاريخية التي امتدت على مدى 3 قرون، وهي تضحية نقف لها بكل فخرٍ واعتزاز؛ نستلهم منها معاني التضحية وحب الوطن، حيث سار الأبناء على خطى الأجداد في إنماء وإعمار هذه البلاد المباركة منذ عهد الرخاء والعزة إلى عهد الرؤية والتنمية، بقيادة حكيمة تحكم بشرع الله عز وجل وسنة رسوله المصطفى ، فهي مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، ومصدر فخر واعتزاز بقيمنا وتاريخنا العريق.

أمين منطقة المدينة المنورة
يوم التأسيس 2024
فهد البليهشي

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