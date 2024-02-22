أمين المدينة المنورة: نستلهم في ذكرى يوم التأسيس معاني التضحية وحب الوطن

وقال: تطل علينا ذكرى يوم التأسيس كل عام لتذكرنا بالملحمة التاريخية التي امتدت على مدى 3 قرون، وهي تضحية نقف لها بكل فخرٍ واعتزاز؛ نستلهم منها معاني التضحية وحب الوطن، حيث سار الأبناء على خطى الأجداد في إنماء وإعمار هذه البلاد المباركة منذ عهد الرخاء والعزة إلى عهد الرؤية والتنمية، بقيادة حكيمة تحكم بشرع الله عز وجل وسنة رسوله المصطفى ، فهي مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، ومصدر فخر واعتزاز بقيمنا وتاريخنا العريق.