تمديد مهلة الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل القصيرة الجماعية لتسجيل أسماء المرسلين

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميع الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل القصيرة الجماعية، إلى ضرورة التواصل مع مقدمي خدمة الرسائل القصيرة المتعاقدين معهم؛ لتسجيل أسماء المرسلين (Sender name) الخاصة بها في النظام الإلكتروني قبل نهاية المهلة النهائية، والتي تم تمديدها إلى 30 سبتمبر 2022م؛ وذلك لتجنب تعطل الخدمات المعتمدة على خدمة الرسائل القصيرة؛ حيث سيتم بعد هذا التاريخ إيقاف إرسال أي رسالة نصية قصيرة (SMS) تحمل اسم مرسل غير مسجل في النظام.