"ريما بنت بندر".. أمريكا الأقرب لقلوبنا والعلاقة بين البلدين صمدت أمام اختبار الزمن

واختتمت السفيرة السعودية لدى واشنطن بقولها: "إنني على يقين من أن أزمات كبيرة ستواجهنا، والتي ليس لدينا طريقة للتنبؤ ببعضها، لكن يجب على دولتينا العظيمتين مواجهة المجهول بثقة، ويجب أن نتصدى لأكبر تحديات اليوم -من الأوبئة القاتلة وانعدام الأمن الغذائي إلى الانتقال المسؤول إلى مصادر الطاقة المتجددة- بنفس الحماس الذي احتوينا به ذات مرة العدوان الشيوعي والتهديدات لإنتاج الطاقة العالمي، ومن خلال العمل معاً يمكننا بناء المستقبل الذي نحلم به جميعًا، مستقبل يفخر به شبابنا، مستقبل نستحقه جميعًا".