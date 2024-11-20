ينتهي بالتوظيف.. "البلديات والإسكان" تُطلق برنامجًا تدريبيًا لمهنة مشرف السكن الجماعي

ويُعد البرنامج التدريبي مدعومًا بنسبة تصل إلى 50% وبحد أقصى 3000 ريال من الأجر، ويُقدم من قبل المراكز التعليمية التابعة لعدد من الجامعات، وهي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى)، ويُمكن للراغبين بالالتحاق في البرنامج التسجيل من خلال زيارة الرابط .