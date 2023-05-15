"الفضلي" يُدشّن تطبيق "أحمي بيئتي".. للتبليغ عن المخالفات

وقال وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها: المجتمع يعد شريكًا أساسيًا في الحفاظ على البيئة وتنميتها، مثمنًا دور الفرد في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يحفز التطبيق أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة من خلال تمكينهم من رصد المخالفات البيئية، ويسهل عليهم سرعة التبليغ عنها ورفعها من خلال التطبيق.