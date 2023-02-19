مستشفى سليمان الحبيب: عملية الـ7 ساعات تُنهي معاناة خمسينية من ورم دماغي ضاغط على حاستي النظر والشم

وبفضل الله نجحت العملية التي استمرت 7 ساعات بشكل متكامل، وبدأت حالة المريضة في التحسن على نحو متسارع بعد العملية، وطوال فترة التنويم التي استمرت لنحو أسبوعين؛ إذ غادرت بعدها المستشفى بحالة صحية جيدة، وقبل ذلك خضعت لفحص نظر، أكدت نتائجه أنها استعادت النظر في العين اليسرى بنسبة تجاوزت 80%، وفي اليسرى بـ95%، بالإضافة إلى أنها استعادت حاسة الشم بنسبة تجاوزت أيضًا 95%، كما تخلصت من كل الأعراض الأخرى بشكل كامل.. وقد راجعت العيادة بعد خروجها من المستشفى عدة مرات ولم تشتكِ من شيء.