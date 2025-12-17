المرور: استخدام إشارات الالتفاف يقلل الحوادث ويعزز السلامة

نبّه المرور السعودي إلى أهمية الالتزام باستخدام إشارات الالتفاف عند تغيير المسار أو الانعطاف، مؤكدًا أنها وسيلة أساسية لتنبيه قائدي المركبات الآخرين، وتسهم بشكل مباشر في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وأوضح المرور أن استخدام الإشارات يحدّ من المفاجآت أثناء القيادة، ويساعد على تنظيم حركة السير، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث الناتجة عن تغيير المسار بشكل مفاجئ.

ودعا جميع السائقين إلى التقيد بقواعد القيادة الآمنة، والحرص على استخدام إشارات الالتفاف في جميع حالات تغيير المسار أو الانعطاف، باعتبارها سلوكًا مروريًا مسؤولًا لا يقبل التهاون.

وأكد أن الالتزام بهذه الممارسات يعكس وعي السائقين، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب تحسين انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق.