محافظ "منشآت" يهنّئ القيادةَ بالعيد وينوّه بالجهود الكبيرة لخدمة الحجاج

ونوّه الحسيني إلى ما يُبذل من جهود كبيرة وعمل دؤوب لإنجاح موسم الحج لهذا العام، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبّل من الحجاج حجهم، وأن يحفظ المملكة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا وعلى جميع البلدان العربية والإسلامية وشعوبها، وهم يرفلون بالأمن والإيمان والعافية والسلام.