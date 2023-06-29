محافظ "منشآت" يهنّئ القيادةَ بالعيد وينوّه بالجهود الكبيرة لخدمة الحجاج

رفع محافظُ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، سامي بن إبراهيم الحسيني، باسمه ونيابةً عن منسوبي "منشآت"؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ونوّه الحسيني إلى ما يُبذل من جهود كبيرة وعمل دؤوب لإنجاح موسم الحج لهذا العام، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبّل من الحجاج حجهم، وأن يحفظ المملكة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا وعلى جميع البلدان العربية والإسلامية وشعوبها، وهم يرفلون بالأمن والإيمان والعافية والسلام.