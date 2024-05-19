مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد برنامج زمالة جراحات السمنة

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كمركز تعليمي وتدريبي للحصول على شهادة الزمالة السعودية، في جراحات السمنة، كأول مستشفى خاص بالمملكة ينال هذا الاعتراف، ذكر ذلك الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة.
والذي قال أن الحصول على هذا الاعتماد، جاء بعد التميز الذي حققته المجموعة في التخصصات الدقيقة الأخرى، وكذلك بعد اجتيازها لجميع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الهيئة لبرامج الزمالة في جراحات السمنة.
وأكد أ. د. العمري أن هذا الاعتماد ، يعكس الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة، وما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات عالية، وكوادر طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، وكذلك توافر البيئة التدريبية والتأهيلية، المتوافقة مع المعايير والمتطلبات الصحية العالمية، حيث أنها ترتبط بشراكات إستراتيجية مع عدة جامعات عالمية بارزة، كجورج واشنطن الأمريكية GW، وجامعات كندية كتورنتو وأوتاوا، وبريطانية كوبرمنجهام وامبريال كولج، وجامعات أخرى، إضافة إلى تنظيم امتحانات الزمالة الأيرلندية للأطباء، بالتعاون مع الكلية الملكية الأيرلندية.
وأضاف أ. د. العمري أن زمالة جراحات السمنة تعد من التخصصات الدقيقة والمعقدة، ويتطلب التدريب فيها وجود مراكز تدريبية متقدمة وحديثة، وذات إمكانيات كبيرة، مشيراً إلى أن البرنامج يقدم شهادة زمالة تمتد لمدة عامين، تتيح الفرصة للتعامل مع مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك حالات جراحات الطوارئ واستشارات المرضى المنومين، والإحالات من خلال العيادات الخارجية، لجميع حالات العلاج الجراحي للسمنة المفرطة والجهاز الهضمي العلوي.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كمركز تدريبي وتعليمي في شهادة الاختصاص "الزمالة السعودية"، في أكثر من "35" برنامج، حيث تعمل على إعداد وتنظيم برامج تدريبية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، انطلاقاً من مسؤولياتها العلمية والطبية والمجتمعية، ومن أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في كافة التخصصات الطبية والتخصصات الصحية الدقيقة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وذلك بتفعيل وتطوير آليات برامج التعليم الطبي المستمر، وفقاً للمنظومة الشاملة التي تقودها وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية السعودية.