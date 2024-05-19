مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد برنامج زمالة جراحات السمنة

وأكد أ. د. العمري أن هذا الاعتماد ، يعكس الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة، وما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات عالية، وكوادر طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، وكذلك توافر البيئة التدريبية والتأهيلية، المتوافقة مع المعايير والمتطلبات الصحية العالمية، حيث أنها ترتبط بشراكات إستراتيجية مع عدة جامعات عالمية بارزة، كجورج واشنطن الأمريكية GW، وجامعات كندية كتورنتو وأوتاوا، وبريطانية كوبرمنجهام وامبريال كولج، وجامعات أخرى، إضافة إلى تنظيم امتحانات الزمالة الأيرلندية للأطباء، بالتعاون مع الكلية الملكية الأيرلندية.