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اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. 2.587 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا نفذتها المملكة في 94 دولة

السعودية أكدت التزامها بكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا