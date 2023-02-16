"انوفست العقارية" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" ضمن مشروع "ضاحية الفرسان"

وعن دور "انوفست العقارية" في المشروع، أضاف "الخرس": "نسعد بوقوفنا جنبًا إلى جنب مع "الوطنية للإسكان"، قادة المشروع التطويري "لضاحية الفرسان"، ومع نخبة من مُطوّري العقار بالمملكة في هذا المشروع البارز الذي يضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، تم توزيعها على مساحة تتخطى 35 مليون متر مربع، وأكثر من 190 مرفقًا حيويًا، ومراكز تجارية بمساحات خضراء تتجاوز 6 ملايين متر مربع، ونحن نؤكد في "انوفست العقارية" إننا سنبذل كل ما في وسعنا؛ لتلبية رغبات الأُسر السعودية في توفير منتجات عقارية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية".