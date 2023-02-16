"انوفست العقارية" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" ضمن مشروع "ضاحية الفرسان"

وقَّعت شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية "انوفست العقارية" اتفاقية شراكة مع "الوطنية للإسكان"؛ وذلك بغرض الانضمام مع مجموعة الشركات العقارية المُطوّرة لمشروع "ضاحية الفرسان" الذي تم تدشينه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مساء أمس في مقر المشروع، كأكبر حي سكني في مدينة الرياض، وبذلك، سيكون مواطنو المملكة العربية السعودية مِن سُكان مدينة الرياض على موعد للاستفادة من فرصة العيش في منطقة رحبة تُلائم نمط الحياة العصرية.
وتعليقًا على هذا الحدث، أشاد رئيس مجلس إدارة "انوفست العقارية"، المُستشار محمد الخرس، بالدعم المستمر الذي تتلقاه المنظومة السكنية من سمو ولي العهد، والذي أثمر عن تحقيق نجاح رفع نسبة التملك، والتي تجاوزت 60% بعام 2020، تمهيدًا لرفعها إلى 70% بعام 2030، مُعربًا عن فخره بمواكبة "انوفست العقارية" لهذه الخطوة التي تُتيح لطاقم الشركة تكثيف جهودهم؛ للإسهام بزيادة المعروض العقاري في مدينة الرياض، عبر توفير مجتمعات سكنية مُتكاملة المرافق والخدماالت.
وعن دور "انوفست العقارية" في المشروع، أضاف "الخرس": "نسعد بوقوفنا جنبًا إلى جنب مع "الوطنية للإسكان"، قادة المشروع التطويري "لضاحية الفرسان"، ومع نخبة من مُطوّري العقار بالمملكة في هذا المشروع البارز الذي يضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، تم توزيعها على مساحة تتخطى 35 مليون متر مربع، وأكثر من 190 مرفقًا حيويًا، ومراكز تجارية بمساحات خضراء تتجاوز 6 ملايين متر مربع، ونحن نؤكد في "انوفست العقارية" إننا سنبذل كل ما في وسعنا؛ لتلبية رغبات الأُسر السعودية في توفير منتجات عقارية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية".
وتُعتبر "انوفست العقارية" من أوائل شركات التطوير العقاري في المملكة، التي تطبق معايير استدامة المباني، وشركة مُساهمة في تعزيز وتطوير القطاع السكني عبر توفير حلول سكنية أكثر استدامة؛ إذ تدأب "انوفست العقارية"، منذ انطلاقها وحتى اليوم، على صقل مخرجاتها العملية، عبر تطبيق أحدث تقنيات وأساليب البناء الحديث التي تُسهم في توفير استهلاك الطاقة، وتخفض تكاليف الصيانة، وتحسّن نوعية الحياة داخل المساكن.