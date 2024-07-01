"البسامي" يرأس وفد السعودية المشارك في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة

رأس مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد المملكة المشارك في قمة الأمم المتحدة الرابعة لرؤساء الشرطة (UNCOPS)، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 26 - 27 يونيو 2024م، بمشاركة الوزراء ورؤساء الشرطة وكبار ممثلي منظمات الشرطة الإقليمية.