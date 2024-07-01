"البسامي" يرأس وفد السعودية المشارك في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة

رأس مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد المملكة المشارك في قمة الأمم المتحدة الرابعة لرؤساء الشرطة (UNCOPS)، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 26 - 27 يونيو 2024م، بمشاركة الوزراء ورؤساء الشرطة وكبار ممثلي منظمات الشرطة الإقليمية.
وشهدت القمة مناقشة المشاركة في تعزيز الأمن والسلام من خلال الشرطة الوطنية والأممية، ومعالجة الجرائم العابرة للحدود، وبحث تعزيز قدرات الشرطة على مكافحة الجريمة بسرعة التفاعل والاستجابة، ودور الشراكات في مستقبل عمل الشرطة في الأمم المتحدة وتعزيز قدراتها.
وناقشت قمة الأمم المتحدة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض تجارب الدول المشاركة في إطار تبادل الخبرات، للتصدي للجريمة المنظمة ومواجهة التحديات الأمنية.