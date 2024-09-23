د. خالد اليحيا: السعودية لم تكن مستعمرة لأنها مختلفة.. ولا يمكن مقارنة المملكة بأي كيان آخر

وتابع: عندما جاء الأمير محمد بن سلمان حرص على إطلاق الإمكانيات والاستثمار في مختلف الكنوز السعودية، حيث اعتمد على الرشاقة الاقتصادية والسياسية لإطلاق هذا المارد وهذا العملاق، فهناك مخزون من الأصول المادية التي تزخر بها هذه الأرض، والأمير محمد بن سلمان كان صارمًا في استثمار كل الأصول، وأهم ما يتميز به ابن هذه الأرض هو الانتماء.