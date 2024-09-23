د. خالد اليحيا: السعودية لم تكن مستعمرة لأنها مختلفة.. ولا يمكن مقارنة المملكة بأي كيان آخر
اعتبر د. خالد اليحيا أن واحدة من أجمل المشاعر التي يعيشها السعوديون اليوم تحت قيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أنهم في داخل قصة تتشكل قصة تعبر عن وجودهم وهويتهم ورفاهيتهم، تلتقي فيها جادة حياتهم، فنظرة السعودي تجاه نفسه تغيرت.
وأضاف المدير السابق لبرامج إثراء بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي الدكتور "اليحيا": بمناسبة اليوم الوطني الـ 94: واحدة من القضايا المؤسفة أنه كانت هناك عملية غسيل دماغ جماعية كانت هناك نظرة استعلاء تجاه الإنسان السعودي، فحشيت أدبيات القرن العشرين بمصطلحات مثل الفقه البدوي والتقليل من شأن السعودي، وهذا الاستنقاص تشرّبه العديد من الأوساط، وهذه حالة مشوهة؛ لأن الولاء للمصالح الوطنية يجب أن يكون هو السائد.
وأردف: الحقيقة التي يصعب على الكثير من المحللين فهمها أن السعودية تختلف عن أي بلد مسلم أو عربي فهي مختلفة في تكوينها فلم ترسم حدودها على يد مستعمر وإنما بعلاقة إنسانية وعبر حلم امتد لأكثر من 300 عام بكوكبة من أسيد الجزيرة آمنوا أن هذه الأرض هي قبلة المسلمين ومهد الوحي، والسعودية استطاعت أن تشق طريقها بعد الحرب العالمية الثانية لتحقق النهضة في مختلف المجالات بسواعد أبنائها، وإن السعوديين استطاعوا أن يديروا اقتصادهم بأيديهم بكل براعة.
وتابع: عندما جاء الأمير محمد بن سلمان حرص على إطلاق الإمكانيات والاستثمار في مختلف الكنوز السعودية، حيث اعتمد على الرشاقة الاقتصادية والسياسية لإطلاق هذا المارد وهذا العملاق، فهناك مخزون من الأصول المادية التي تزخر بها هذه الأرض، والأمير محمد بن سلمان كان صارمًا في استثمار كل الأصول، وأهم ما يتميز به ابن هذه الأرض هو الانتماء.