تعيين "الهاجري" مستشارًا للتعاون الدولي للشباب العربي وعضوًا بهيئته الاستشارية

صدر قرار بتعيين محمد بن عايض الهاجري مستشارًا للتعاون الدولي وعضوًا في الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وفي التفاصيل، ينضم الهاجري إلى أعضاء آخرين من المهتمين بقضايا الشباب والباحثين وأصحاب القرار، الذين تم انتخابهم لعضوية الهيئة. ويمثل الأعضاء المنتخبون قائمة واسعة النطاق من التخصصات.
ونوه الهاجري بإنجازات مجلس الشباب العربي المتعددة، التي انعكست على أرض الواقع، مُعبرًا عن بالغ شكره للمجلس، وتقديره لقرار تعيينه مستشارًا للتعاون الدولي وعضوًا في الهيئة الاستشارية، ومؤكدًا أنه سيبذل كل جهده لخدمة أهداف المجلس في دعم الشباب العربي.
وكان الهاجري يشغل منصب عضو في المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التعليم في مجلس الشباب العربي وعضو مجلس إدارته لدورتين متتاليتَين.
وحصل الهاجري على جائزة أفضل عضو مكتب تنفيذي شاب عام 2014، وكذلك على وسام الشاب النموذج لعام 2017 تقديرًا لإسهامه المتميز وإنجازاته، وكُرم من جامعة الدول العربية، وله العديد من المشاركات في الملتقيات والمؤتمرات ممثلاً للمملكة، وتهدف إلى خدمة الشباب العربي.
يُذكر أن مجلس الشباب العربي يهدف إلى توثيق الروابط بين الشباب العربي، وخلق تواصل بين الشباب وجامعة الدول العربية من خلال مشاركة جادة في كل القضايا العربية، كما يهدف إلى تفعيل العمل الشبابي العربي المشترك، ودعم ومساندة الشباب العربي في كل المجالات التنموية، وتقديم التوعية والتثقيف للشباب، وتحفيزهم للمشاركة في التنمية المتكاملة لتحقيق الأهداف القومية العربية التي يعمل عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتعمل على تحقيقها.