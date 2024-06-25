تعيين "الهاجري" مستشارًا للتعاون الدولي للشباب العربي وعضوًا بهيئته الاستشارية

يُذكر أن مجلس الشباب العربي يهدف إلى توثيق الروابط بين الشباب العربي، وخلق تواصل بين الشباب وجامعة الدول العربية من خلال مشاركة جادة في كل القضايا العربية، كما يهدف إلى تفعيل العمل الشبابي العربي المشترك، ودعم ومساندة الشباب العربي في كل المجالات التنموية، وتقديم التوعية والتثقيف للشباب، وتحفيزهم للمشاركة في التنمية المتكاملة لتحقيق الأهداف القومية العربية التي يعمل عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وتعمل على تحقيقها.