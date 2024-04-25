وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

وفي بداية اللقاء هنأ سموه الدكتور الزنداني بمناسبة توليه مهام عمله وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، عقب ذلك استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.