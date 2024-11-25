تشمل 3 تقاطعات علوية بعدد 3 جسور.. أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للطرق
دشّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بالإمارة اليوم، مشروعات تنموية للطرق بالمنطقة تشمل 3 تقاطعات علوية بعدد 3 جسور، وبتكلفة تبلغ 143 مليون ريال، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وشاهد أمير المنطقة والحضور عرضًا مرئيًا عن منجزات وجهود جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية, بالإضافة إلى عرض عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتضمّنت المشروعات التي دشنها الأمير فهد مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق تبوك/الجوف مع طريق تبوك/ تيماء/ القلبية، وذلك بتقاطع علوي بعدد 3 جسور، ومشروع استكمال ازدواج طريق تبوك/ ضباء؛ وذلك بطول 6 كم، حيث تسهم هذه المشروعات في رفع مستوى السلامة وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تعد السلامة والجودة أحد مرتكزاتها.
وثمّن أمير منطقة تبوك الدعم المستمر الذي تشهده المنطقة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لتنفيذ المشروعات التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، لافتًا الانتباه إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والسُيّاح في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ترابط المنطقة بالمشاعر المقدسة وبجميع المناطق، مما يعزز من الارتقاء بتجربة زوّار وأهالي المنطقة، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه، نوه وزير النقل والخدمات اللوجستية بما يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من اهتمامٍ ودعمٍ متواصل من القيادة الرشيدة لتسخير جميع المقومات التي تسهم في تنقّل المواطن والمقيم والزائر، وتعزيز حركة السلع والبضائع من وإلى المملكة، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته وحرصه المستمر لإنجاز جميع مشروعات النقل التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.
يذكر أن هذه المشروعات تأتي لرفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة، وتحسين ترابط الطرق ودعم الحراك التنموي الذي تشهده منطقة الحدود تبوك في ظل رؤية المملكة 2030، حيث يُعد قطاع الطرق من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، كما تستهدف إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وصول المملكة للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.