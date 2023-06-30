بسهولة ويسر.. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

تدفقت جموع حجاج بيت الله الحرام في اليوم ثاني من أيام التشريق، على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة.