بسهولة ويسر.. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

تدفقت جموع حجاج بيت الله الحرام في اليوم ثاني من أيام التشريق، على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة.
ويتوجه بعد ذلك الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.
وتم رصد تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.