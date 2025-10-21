أيان للاستثمار تسجّل 468,4 مليون ريال أرباحاً صافية بنهاية الربع الثالث 2025 بنمو 437%

أعلنت شركة أيان للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية تاريخية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، بلغت 468,4 مليون ريال، مقارنة مع خسائر بلغت 138,8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2024، وبزيادة 437%، في الوقت الذي قفزت فيه الأرباح التشغيلية للشركة للفترة ذاتها بنسبة 6453% لتبلغ 104,3 مليون ريال مقارنة مع 1.59 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام السابق، فيما نجحت الشركة بتقليص خسائرها المتراكمة إلى 0.19% من رأسمالها لتبلغ بنهاية الفترة 1.96 مليون ريال.
وأرجعت الشركة النتائج الإيجابية المحققة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بواقع 546% لتصل إلى 125.6 مليون ريال مقارنة مع 19.4 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق، وليدفع بإجمالي الربح خلال الفترة إلى 119.1 مليون ريال مقابل 8.7 مليون ريال وبزيادة نسبتها 1265%، إلى جانب ما سجّله أداء الشركة من انخفاض في تكلفة الإيرادات، والمصروفات البيعية والتسويقية، وتكلفة التمويل، مع تحقيق أرباح من العمليات غير المستمرة مقابل تحقيق خسائر من تلك العمليات خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقاً لبيانات الشركة فقد سجّل إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد حقوق الأقلية نمواً نسبته 94%، فيما بلغت ربحية السهم في نهاية الفترة 4.66 ريال مقابل خسارة قدرها 1.55 ريال للسهم عن نفس الفترة من العام السابق.
وعلى نحو متصل، فقد حققت الشركة خلال الربع الثالث 2025 أرباحاً صافية بلغت 84.1 مليون ريل مقابل 34.5 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من العام السابق 2024 وبنمو بلغ 344%. وارتفعت حجم الإيرادات خلال الفترة 90.5 مليون ريال مقابل 6.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بزيادة نسبتها 1261%، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 85.1 مليون ريال بزيادة نسبتها 7010% عن الربع المقابل من عام 2024 والتي بلغت 1.1 مليون ريال.
وقال رئيس مجلس إدارة أيان للاستثمار فيصل بن عبدالله القحطاني أن النتائج الإيجابية التي تمكنت الشركة من تحقيقها مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2025، تعكس التحول بأعمال الشركة نحو الربحية والتخلّص من خسائرها الفصلية المتتالية، عبر منهجية استثمارية تقوم على أساس إعادة توجيه محفظتها الاستثمارية نحو قطاعات أكثر تنوع وكفاءة واستدامة، وعلى النحو الذي من شأنه تعظيم حقوق المساهمين، وترسيخ استقرار الأداء المالي للشركة.
وأشار القحطاني إلى أن الشركة ستواصل العمل على تحقيق رؤيتها ضمن قطاعات أكثر كفاءة ومنسجمة مع آفاق رؤية السعودية 2030.