أيان للاستثمار تسجّل 468,4 مليون ريال أرباحاً صافية بنهاية الربع الثالث 2025 بنمو 437%

وأرجعت الشركة النتائج الإيجابية المحققة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بواقع 546% لتصل إلى 125.6 مليون ريال مقارنة مع 19.4 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق، وليدفع بإجمالي الربح خلال الفترة إلى 119.1 مليون ريال مقابل 8.7 مليون ريال وبزيادة نسبتها 1265%، إلى جانب ما سجّله أداء الشركة من انخفاض في تكلفة الإيرادات، والمصروفات البيعية والتسويقية، وتكلفة التمويل، مع تحقيق أرباح من العمليات غير المستمرة مقابل تحقيق خسائر من تلك العمليات خلال الفترة المماثلة من العام السابق.