أمانة جدة تنفذ 5 مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة تتجاوز 288 مليون ريال

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي أن الأمانة نفذت خمسة مشاريع بقيمة إجمالية تصل نحو 288 مليون و273 ألف ريال، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وقال البقمي: مشاريع الأنسنة الجاري تنفيذها في أنحاء المحافظة تشمل تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف متر مربع، بقيمة تجاوزت 229 مليون ريال، والذي سيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر جدة؛ حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، كما تتضمن أعمال المشروع تطوير كامل للبنية التحتية.
وأضاف: مشاريع الأنسنة تشمل تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة مرحلة (أولى وثانية) في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليوناً و220 ألف ريال.
وأردف: تسعى الأمانة إلى تحفيز السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة العامة من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، لتضاف إلى 23 ممشى تم تنفيذها تباعاً في أنحاء جدة.
وفي إطار الجهود لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، قال "البقمي": الأمانة شرعت في مشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية بتكلفة تتجاوز 15 مليوناً و777 ألف ريال، والتي ستسهم في زيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، عبر تنفيذ حدائق نوعية في أحياء (الفضيلة والرياض والريان)، على مساحة إجمالية تقدر بـ 30,431م2.
وأشار إلى أن مشروع تشجير المحاور الرئيسة بجدة ضمن (مرحلته الثانية) يعد خامس مشاريع أنسنة المدينة؛ حيث يستهدف مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13,550 متراً طولياً، وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين ريال، موضحًا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة.
يُذكر أن الأمانة دشنت خلال شهر مايو من العام الجاري مشروع حديقة وممشى الأمير ماجد على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة وصلت نحو 80 مليون ريال.
وتعد الحديقة الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة وضمن مشاريع الأنسنة والتي تزيد من نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وترفع مستوى ممارسة الرياضة؛ لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، كما تشكّل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين وتوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.