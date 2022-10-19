أمانة جدة تنفذ 5 مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة تتجاوز 288 مليون ريال

وأشار إلى أن مشروع تشجير المحاور الرئيسة بجدة ضمن (مرحلته الثانية) يعد خامس مشاريع أنسنة المدينة؛ حيث يستهدف مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13,550 متراً طولياً، وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين ريال، موضحًا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة.