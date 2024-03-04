طلاب وطالبات المملكة يفوزون بذهبيتين وفضية في منافسات الشعر والقصة والرواية

وحقّق الطالب عبد الرحمن بن سعد بن محمد طليان من إدارة التعليم بمحافظة الخرج الميدالية الذهبية على مستوى دول الخليج العربي في مسار الشعر، كما حقّق الطالب بسام بن عبدالله بن صالح الراجحي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الميدالية الذهبية في مسار الرواية.