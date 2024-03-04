طلاب وطالبات المملكة يفوزون بذهبيتين وفضية في منافسات الشعر والقصة والرواية

حصل طلاب وطالبات المملكة على ميداليتين ذهبية، وأخرى فضية، وذلك في منافسات الشعر والقصة والرواية التي استضافتها الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من المركز التربوي للغة العربية التابع لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
وحقّق الطالب عبد الرحمن بن سعد بن محمد طليان من إدارة التعليم بمحافظة الخرج الميدالية الذهبية على مستوى دول الخليج العربي في مسار الشعر، كما حقّق الطالب بسام بن عبدالله بن صالح الراجحي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الميدالية الذهبية في مسار الرواية.
وفازت الطالبة الجوهرة بنت حسن بن علي العمري من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بالميدالية الفضية في مسار القصة القصيرة.
يُذكر أن "مسابقة الشعر والقصة والرواية" مسابقة مستحدثة لأول مرة تُقام في نسختها الأولى على مستوى دول الخليج العربي، وينظمها ويُشرِف عليها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وتسعى هذه المسابقة إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية.