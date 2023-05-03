"اليحيى" يدشّن خدمات إلكترونية جديدة عبر "أبشر"

وأشارت إلى أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة أبشر، واختيار الأحوال المدنية من أيقونة خدماتي، ثم اختيار خدمات الهوية الوطنية.