مكة.. ضبط مقيمة وزوجها يمارسان الحجامة دون تراخيص نظامية

ألقت شرطة العاصمة المقدسة -بالتعاون مع صحة منطقة مكة المكرمة- القبض على مقيمة وزوجها يمارسان مهنة الطب البديل "الحجامة" دون الحصول على التراخيص النظامية.
وقال المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن صحة مكة المكرمة قامت بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة، لإلقاء القبض على مقيمة وزوجها، بعد تلقيها بلاغات عن ممارستهما لمهنة الحجامة بشكل غير نظامي؛ وبالتالي عدم تقيدهما بتطبيق معايير السلامة والوقاية من العدوى ونواقل الأمراض؛ مما يشكل خطرًا على حياة مرتاديهم.
وبيّن "العتيبي" أنه تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما؛ مهيبًا بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات والمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على الرقم الموحد لوزارة الصحة ٩٣٧.