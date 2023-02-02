مكة.. ضبط مقيمة وزوجها يمارسان الحجامة دون تراخيص نظامية

وقال المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن صحة مكة المكرمة قامت بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة، لإلقاء القبض على مقيمة وزوجها، بعد تلقيها بلاغات عن ممارستهما لمهنة الحجامة بشكل غير نظامي؛ وبالتالي عدم تقيدهما بتطبيق معايير السلامة والوقاية من العدوى ونواقل الأمراض؛ مما يشكل خطرًا على حياة مرتاديهم.