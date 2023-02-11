انطلاق فعاليات الاحتفاء بذكرى "التأسيس" بمدارس تعليم الرياض.. غدًا

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد، بذكرى يوم التأسيس الموافق 22 فبراير من كل عام، تحت شعار "#يوم_بدينا"، وذلك في مكاتب التعليم وكافة المدارس، وذلك بمشاركة مليون ومئتي ألف طالب وطالبة، من خلال العديد من البرامج والفعاليات المنوّعة.