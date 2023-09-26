مستشفى دله النخيل يوفّر خدمات وبرامج العلاج الطبيعي باستخدام أحدث المعدات الطبية والأجهزة التقنية

وعن برامج العلاج الطبيعي التي يقدّمها القسم، أوضحت د. ريهام مبارك، أن القسم يوفر أحدث البرامج، أبرزها: برنامج تأهيل إصابات الملاعب، وتأهيل ما بعد عمليات منظار الركبة، وما بعد عمليات إعادة ترميم الأربطة والأوتار لمفصلي الكتف والركبة والكاحل، وتأهيل ما بعد عمليات الركبة الصناعية والفخذ، وما بعد عمليات الكسور، وما بعد عمليات الظهر وتأهيل أمراض الجهاز العصبي، بجانب توفير تأهيل ما بعد الولادة، مشيرة للزيادة المطردة في إصابات الملاعب، خاصة لدى النساء، نسبة لزيادة نشاطهن الرياضي، أخيراً.