"إغاثي الملك سلمان" يدشِّن برنامج" نور السعودية" لمكافحة العمى بكانو وباوتشي في نيجيريا

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 35 ألف مريض، وإجراء 1.818 عملية جراحية، وتوزيع 7.000 نظارة طبية في سبعة مشروعات؛ هي عمليات الشبكية، وحقن الشبكية، والعلاج بالليزر، والحول، ومحجر العين، وعمليات الجلوكوما، والعمليات الصغرى.