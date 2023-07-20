"إغاثي الملك سلمان" يدشِّن برنامج" نور السعودية" لمكافحة العمى بكانو وباوتشي في نيجيريا

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في ولايتي كانو وباوتشي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، وذلك خلال المدة من 15 يوليو حتى 22 سبتمبر 2023م.
حضر التدشين القنصل العام للمملكة لدى كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية خليل أحمد أدماوي، ووزير الصحة في ولاية كانو الدكتور أبو بكر يوسف، والمدير الإقليمي لمؤسسة البصر في كانو الدكتور محيي الدين البدوي، وممثل من المركز.
وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 35 ألف مريض، وإجراء 1.818 عملية جراحية، وتوزيع 7.000 نظارة طبية في سبعة مشروعات؛ هي عمليات الشبكية، وحقن الشبكية، والعلاج بالليزر، والحول، ومحجر العين، وعمليات الجلوكوما، والعمليات الصغرى.
ونوَّه القنصل العام للمملكة لدى كانو خليل أدماوي -خلال التدشين- بالدور الخيري والمؤثر للمملكة تجاه الدول المحتاجة في شتى أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية هذا البرنامج في رفع معاناة الأسر التي تعجز عن توفير ثمن العمليات الجراحية، مبرزًا دور الفريق الطبي للحملة في رفع درجة الوعي للمحافظة على العيون وحمايتها من الأمراض المختلفة.
وأوضح قنصل المملكة لدى كانو أن هذه المشروعات تأتي ضمن سلسلة من البرامج الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة، وبتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
تأتي هذه الجهود امتدادًا للمشروعات المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تنفذها المملكة -ممثلة بالمركز- للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.