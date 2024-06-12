«أجدان للتطوير العقاري» تعلن تدشين مشروع "داره مكة" بالعاصمة المقدّسة

يأتي مشروع "داره مكة"، ضمن مجموعة مشاريع "داره"، التي تعمل «أجدان» على تطويرها وتسويقها، وذلك بشراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان، حيث تضم هذه المشاريع عديداً من الضواحي السكنية حول المملكة، أبرزها "داره سدايم"، و"داره المدينة" بضاحية المكيمن، بالمدينة المنوّرة، كذلك "داره الفرسان" بالرياض، و"داره قمرة" بصفوى في المنطقة الشرقية، التي تستهدف جميعها، إيجاد مجتمعات سكنية، توفر العيش المثالي المتكامل في مكانٍ واحدٍ، والذي يلبي حاجة الأسر ومتطلباتهم المعيشية والترفيهية.