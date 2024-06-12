«أجدان للتطوير العقاري» تعلن تدشين مشروع "داره مكة" بالعاصمة المقدّسة

دشّنت شركة أجدان للتطوير العقاري، مشروعها "داره مكة"، الذي يقع ما بين طريقَي الليث، والأمير محمد بن سلمان، ضمن بوابة مكة، التي تعد أول ضاحية سكنية متكاملة الخدمات داخل حد الحرم المكي، حيث يمثل المشروع بموقعه الإستراتيجي المميز عنصر جذبٍ لمَن يبحث عن مسكنٍ في العاصمة المقدّسة.
ويضم مشروع "داره مكة"، 512، فيلا سكنية مستقلة، على مساحة كلية للمشروع تبلغ نحو 141,778.47 م2، فيما تبدأ الفلل بمساحة أرض من 250 حتى 350 م2، حيث تمّ تصميمها وفق أسلوب هندسي وعصري حديث، ومبتكر، وما يميّز المشروع وقوعه وسط بيئة شاملة تتوافر فيها المرافق كافة، ومختلف الخدمات العامة.
يأتي مشروع "داره مكة"، ضمن مجموعة مشاريع "داره"، التي تعمل «أجدان» على تطويرها وتسويقها، وذلك بشراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان، حيث تضم هذه المشاريع عديداً من الضواحي السكنية حول المملكة، أبرزها "داره سدايم"، و"داره المدينة" بضاحية المكيمن، بالمدينة المنوّرة، كذلك "داره الفرسان" بالرياض، و"داره قمرة" بصفوى في المنطقة الشرقية، التي تستهدف جميعها، إيجاد مجتمعات سكنية، توفر العيش المثالي المتكامل في مكانٍ واحدٍ، والذي يلبي حاجة الأسر ومتطلباتهم المعيشية والترفيهية.
وتحرص شركة «أجدان للتطوير العقاري»، على تسخير خبراتها كافة، كشركة رائدة، في مجال التطوير العقاري المبتكر؛ للإسهام بفعالية في بناء مجتمعات سكنية وتجارية، وفق أعلى معايير الجودة المعمارية، تحقيقاً لأسس ومبادئ الاستدامة على المديين القريب والبعيد، وفق رؤى وتصاميم هندسية، تعمل على تحقيق رفاهية وجودة الحياة لعملائها، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
أُسست شركة أجدان للتطوير العقاري، بمدينة الخُبر، عام 2016م، وفق رؤية واضحة في مجال التطوير العقاري، ومشاريع جودة الحياة المفعمة بالرفاهية، حيث تحرص الشركة عبر أنشطتها على تقديم مشاريع متعدّدة الاستخدامات تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه؛ لتقوم بخدمة أكبر قدرٍ ممكنٍ من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري من أجل تطوير كثيرٍ من المشاريع الحيوية الحديثة في عددٍ من كبرى مدن المملكة، منها: الرياض والخُبر وجدة وغيرها.
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