وزير الرياضة لـcnn: نركز على استضافة هذه البطولات الآسيوية.. والصقور قدّموا أداء عالميًّا

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن المملكة لا يوجد لديها حاليًا عرض لاستضافة بطولة كأس العالم 2030؛ مبينًا أن ما يتم التركيز عليه حاليًا هو تقديم عرض لاستضافة بطولة آسيا للسيدات في عام 2026، وأن يتم تقديم عرض لاستضافة كأس آسيا للرجال في عام 2027، وقد فُزنا بعرض الألعاب الآسيوية في عام 2030؛ لذلك ينصبّ تركيزنا الكامل على كيفية تجهيز الملاعب والبنية التحتية لاستضافة هذين الحدثين.