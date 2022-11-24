وزير الرياضة لـcnn: نركز على استضافة هذه البطولات الآسيوية.. والصقور قدّموا أداء عالميًّا

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن المملكة لا يوجد لديها حاليًا عرض لاستضافة بطولة كأس العالم 2030؛ مبينًا أن ما يتم التركيز عليه حاليًا هو تقديم عرض لاستضافة بطولة آسيا للسيدات في عام 2026، وأن يتم تقديم عرض لاستضافة كأس آسيا للرجال في عام 2027، وقد فُزنا بعرض الألعاب الآسيوية في عام 2030؛ لذلك ينصبّ تركيزنا الكامل على كيفية تجهيز الملاعب والبنية التحتية لاستضافة هذين الحدثين.
وأكد وزير الرياضة خلال لقاءٍ أجرته معه cnn الأمريكية على خلفية كأس العام 2022 المقام في قطر؛ أنه سعيد لأن كل الجهود التي تم بذلها والتضحيات التي قدّمها اللاعبون في العام الماضي وجميع الانتقادات التي تلقاها المنتخب بشأن كرة القدم؛ أثمرت بالأمس الأول، وقدمنا أداء من الطراز العالمي.
وبيّن أن وجود ميسي كوجه سياحي في السعودية كان شيئًا إيجابيًّا، وأعتقد أنه ذهب للسعودية عدة مرات والتقيتُ به في السعودية أيضًا؛ فالسعودية ترحب بالعالم.
وحول الحالة الصحية لنجم الأخضر ياسر الشهراني، قال إن اللاعب تَعَرض لكسر في الوجه، وتَوجب إجراء عملية له وهو مستيقظ، وسيكون بخير إن شاء الله.
وأضاف وزير الرياضة أنه لا يعلم عن خلفية ما يدور في الأخبار حول العرض المقدم لكريستيانو رونالدو ليلعب في السعودية؛ مؤكدًا أنه لا يعرف عن خطط رونالدو المستقبلية.
وردًّا على سؤال المحاورة حول رغبته في مشاهدة رونالدو في الملاعب السعودية، قال: "لِمَ لا" فلدينا دوري قوي وسبعة لاعبين أجانب ولاعب واحد على دكة البدلاء، ونأمل أن نزيد ذلك، وتلعب فرقنا في المستوى الأعلى في آسيا، وكرة القدم قوية في السعودية.