المملكة وصندوق النقد يعقدان مؤتمرًا رفيع المستوى في العلا فبراير المقبل

"وفي مؤتمر العُلا عن اقتصادات الأسواق الصاعدة سوف تلتقي مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلًا عن ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية، وسوف يشكل هذا المؤتمر منبرًا متميزًا لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي".