بطوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي .. إنقاذ حياة مقيم توقف قلبه 40 دقيقة في حائل

تمكن أطباء القلب في منطقة حائل، من إنقاذ حياة مقيم توقف قلبه 40 دقيقة، وإجراء تدخل طبي عاجل يفوق 30 دقيقة تكلل ولله الحمد بالنجاح.
وأكد تجمع حائل الصحي أن الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي استقبل حالة لمقيم فلبيني، بعد تعرضه لجلطة قلبية وتوقف مفاجئ لعضلة القلب ضمن مسار الجلطات القلبية.
وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تم على الفور عمل الإنعاش القلبي لما يقارب 40 دقيقة عن طريق جهاز التروية الإيكمو ومضخة الأبهري وإتمام فتح الشريان التاجي المتسبب بالأزمة الحادة، وذلك نتيجة الاحتشاء الحاد بالعضلة القلبية الذي أدى إلى صدمة وعائية للقلب وتوقف مفاجئ للقلب.
وبين أنه تم نقل المريض إلى العناية القلبية المركزة ليتم متابعة الحالة من قبل الفرق الطبية والكوادر التمريضية لحين استقرار الحالة وخروجه من المستشفى بإذن الله.
يذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي أجرى 1230 عملية قسطرة خلال الستة أشهر الماضية، بينما استقبلت العناية القلبية 962 مريضاً، وتم تقديم خدمات علاجية في أقسام التنويم لـ 568 مريضاً.