بطوارئ مستشفى الملك سلمان التخصصي .. إنقاذ حياة مقيم توقف قلبه 40 دقيقة في حائل

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تم على الفور عمل الإنعاش القلبي لما يقارب 40 دقيقة عن طريق جهاز التروية الإيكمو ومضخة الأبهري وإتمام فتح الشريان التاجي المتسبب بالأزمة الحادة، وذلك نتيجة الاحتشاء الحاد بالعضلة القلبية الذي أدى إلى صدمة وعائية للقلب وتوقف مفاجئ للقلب.