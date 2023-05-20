"دهل" قدّم دمه فداءً لوطنه في الحد الجنوبي.. أهالي "أبو عريش" يودعون البطل

ودّعت محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، الشهيد وكيل رقيب سلمان محمد دهل، أحد أفراد القوات المسلحة، بعدما نال شرف الشهادة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران أثناء أداء واجبه الوطني.
وأدت جموع غفيرة من المصلين، عصر اليوم بجامع قنبورة، يتقدمهم محافظ أبو عريش مصطفى بن علي قحل وعدد من منسوبي القوات المسلحة، صلاة الميت على شهيد الواجب "دهل".
وعقب الصلاة، قدّم محافظ أبو عريش نيابة عن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.