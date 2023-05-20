"دهل" قدّم دمه فداءً لوطنه في الحد الجنوبي.. أهالي "أبو عريش" يودعون البطل

وعقب الصلاة، قدّم محافظ أبو عريش نيابة عن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.